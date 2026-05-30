Финансирование Евросоюзом военных потребностей стран Балтии — это коррупционная сделка. Она аналогична строительству «стены» на границе России и Украины, которое обогатило экс-премьера Арсения Яценюка. Об этом ТАСС сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.
«Нет сомнений, это в определенной степени коррупционная сделка, потому что аналог такой стены уже строился на Украине. После этого Арсений Яценюк стал обладателем отельного комплекса где-то на территории Северной Америки», — сказал дипломат.
По словам Мирошника, то, как страны Балтии отреагировали на падения украинских дронов, очень показательно.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила во вторник, что 1,5 миллиарда евро, которые предназначались странам Балтии на развитие, были перенаправлены ЕС на военные нужды.
Тем временем неоднократные случаи обнаружения украинских БПЛА в небе над странами Балтии становятся все более частыми. На фоне этого Литва, Латвия и Эстония рассматривают вопрос о строительстве бомбоубежищ.