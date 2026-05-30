Командир Кредо: группировка «Север» уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 30 мая. /ТАСС/. Расчет дронов «Молния-2» отряда «Яким» совместно с военнослужащими 352-го полка группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА с живой силой ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир расчета беспилотных систем боевого отряда с позывным Кредо.
«Расчет крылатых дронов “Молния-2” отряда “Яким” совместно с военнослужащими 352-го полка поразил укрепленный пункт с вражескими расчетами беспилотных летательных аппаратов в Сумской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов противника, находившиеся в данном укреплении, осуществляли атаки не только на военные объекты, но и на гражданское население», — рассказал он.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.