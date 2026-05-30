13 беспилотников сбито над Воронежской областью

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов над Воронежской областью, пострадавших нет, но обломками повреждены дома и хозпостройки.
Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По его словам, дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В результате падения обломков в одном из муниципалитетов произошло возгорание гаража с автотранспортом, огонь был оперативно потушен.
Ещё в одном районе обломками БПЛА выбиты окна в трёх частных домах, повреждены фасады двух домов и несколько хозяйственных построек. Кроме того, обрушился гараж с легковым автомобилем.
Ранее шесть украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью в небе над Тульской областью, пострадавших нет.