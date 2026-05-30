Клещи, комары и блохи переносят болезнь Лайма и энцефалит

Иксодовые клещи, комары, блохи и другие насекомые, обитающие в России, способны переносить целый ряд опасных инфекций, включая болезнь Лайма и энцефалит, следует из данных Роспотребнадзора.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщили в ведомстве, наибольшую угрозу представляют иксодовые клещи — именно с их укусами связано большинство инфекций. Помимо клещевого энцефалита и боррелиоза, они могут заразить человека анаплазмозом, эрлихиозом, туляремией, крымской геморрагической лихорадкой и риккетсиозами.
Опасность представляют и комары: некоторые виды переносят малярию, лихорадку Западного Нила и паразитов. Блохи способны долгое время сохранять в организме возбудителей чумы, туляремии, псевдотуберкулёза и крысиного сыпного тифа.
Кроме того, платяные и головные вши являются классическими переносчиками сыпного и возвратного тифа. Слепни, мошки и москиты могут инфицировать человека сибирской язвой, туляремией, а также возбудителями кишечных инфекций и паразитами.
Для профилактики специалисты рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду, применять москитные сетки, проводить противоклещевую обработку территорий и делать прививку от энцефалита.
