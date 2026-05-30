Командир Митяй: танкисты «Севера» уничтожили укрепрайон с огневыми точками ВСУ

КУРСК, 30 мая. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил укрепленный район ВСУ под Сумами, в котором находились их огневые точки и живая сила. В результате огневого поражения ВС РФ сорвали ротацию украинских солдат и снизили их активность на участке ЛБС, сообщил командир танка Т-80 БВМ с позывным Митяй.