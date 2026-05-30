Врач Барбарелла рассказал о состоянии здоровья Трампа

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Медицинский осмотр президента США Дональда Трампа не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем и показал, что он отвечает всем требованиям к выполнению обязанностей главы государства. Об этом говорится в опубликованном 29 мая Белым домом заключении лечащего врача американского лидера Шона Барбареллы.