Врач Барбарелла рассказал о состоянии здоровья Трампа

Медицинский осмотр президента США показал, что он отвечает всем требованиям к выполнению обязанностей главы государства.

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Медицинский осмотр президента США Дональда Трампа не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем и показал, что он отвечает всем требованиям к выполнению обязанностей главы государства. Об этом говорится в опубликованном 29 мая Белым домом заключении лечащего врача американского лидера Шона Барбареллы.

Как отмечается в документе, осмотр, проведенный 26 мая в военно-медицинском Центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, подтвердил, «отличное когнитивное и физическое здоровье» американского лидера. Согласно заключению, Трамп «полностью подходит для выполнения обязанностей верховного главнокомандующего и главы государства».

В отчете подчеркивается, что у американского лидера хорошая работа сердца, легких, нервной системы, а также нормальное общее физическое состояние. «Его напряженный график, включающий многочисленные встречи на высшем уровне, публичные выступления и физическую нагрузку, продолжает способствовать его хорошему самочувствию», — полагает врач.

Трамп 26 мая заявил, что специалисты не выявили у него каких-либо проблем со здоровьем. Этот медосмотр стал для 79-летнего американского лидера уже третьим за последние 13 месяцев.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше