Врач Барбарелла рассказал о состоянии здоровья Трампа

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Медицинский осмотр президента США Дональда Трампа не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем и показал, что он отвечает всем требованиям к выполнению обязанностей главы государства. Об этом говорится в опубликованном 29 мая Белым домом заключении лечащего врача американского лидера Шона Барбареллы.
Как отмечается в документе, осмотр, проведенный 26 мая в военно-медицинском Центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, подтвердил, «отличное когнитивное и физическое здоровье» американского лидера. Согласно заключению, Трамп «полностью подходит для выполнения обязанностей верховного главнокомандующего и главы государства».
В отчете подчеркивается, что у американского лидера хорошая работа сердца, легких, нервной системы, а также нормальное общее физическое состояние. «Его напряженный график, включающий многочисленные встречи на высшем уровне, публичные выступления и физическую нагрузку, продолжает способствовать его хорошему самочувствию», — полагает врач.
Трамп 26 мая заявил, что специалисты не выявили у него каких-либо проблем со здоровьем. Этот медосмотр стал для 79-летнего американского лидера уже третьим за последние 13 месяцев.