Позднякова: выходные в Москве будут прохладными и с дождливыми

В предстоящие выходные в столице сохранится холодная погода с кратковременными дождями, воздух прогреется не выше +15 °C, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По её словам, температура будет повышаться очень медленно. Днём в субботу, 30 мая, ожидается от +11 до +13 °C, местами пройдут кратковременные осадки.
Ночь на воскресенье, 31 мая, останется холодной. В Москве столбики термометров покажут от +4 до +6 °C, по области — до +2 °C.
Ранее климатолог Николай Терешонок заявил, что в Москве и Московской области на фоне роста температуры могут чаще наблюдаться грозы, смерчи и шквалистый ветер.