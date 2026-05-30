Экс-депутат Рижской думы Росликов намерен оспорить в суде лишение его мандата

На прошлой неделе Рижская дума лишила мандата Росликова, который ранее был вынужден выехать из Латвии в Белоруссию, так как против него было возбуждено уголовное дело за выступление в поддержку русского языка. Официальным поводом для лишения мандата стало неисполнение законодателем депутатских обязанностей, так как он не участвовал в заседаниях комитетов и самой Думы. При этом депутат пытался подключиться к заседаниям онлайн, однако такую возможность ему не давали, поскольку он находится на территории Белоруссии.