Экс-депутат Рижской думы Росликов намерен оспорить в суде лишение его мандата

Алексей Росликов также заявил, что защищает позицию России и Белоруссии в глобальном и геополитическом плане.

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил ТАСС, что лишение его мандата является абсолютно противозаконным, политик намерен опротестовать это решение в суде.

На прошлой неделе Рижская дума лишила мандата Росликова, который ранее был вынужден выехать из Латвии в Белоруссию, так как против него было возбуждено уголовное дело за выступление в поддержку русского языка. Официальным поводом для лишения мандата стало неисполнение законодателем депутатских обязанностей, так как он не участвовал в заседаниях комитетов и самой Думы. При этом депутат пытался подключиться к заседаниям онлайн, однако такую возможность ему не давали, поскольку он находится на территории Белоруссии.

«Лишен мандата я был по той причине, что защищаю сегодня позицию России и Белоруссии в глобальном и геополитическом плане. Понятно, что единственный аргумент в пользу абсолютно противозаконного лишения меня мандата, это именно моя позиция за дружеские, добрососедские, без войны экономические отношения с Россией и Белоруссией. Но дальнейший комментарий очень простой. Мы пойдем в суд и постараемся в суде добиться какой-то правды», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Рижская дума не обладала юридическим правом для лишения мандата. «Но они поехали по закону, точнее переехали закон. Посмотрим, как на это отреагирует суд», — отметил Росликов.

5 июня 2025 года Росликов, являвшийся тогда депутатом Сейма (парламента) Латвии, в ходе рассмотрения законодателями декларации «об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в советский период в республике «русификации» заявил: «Русский язык — наш язык!» Депутат выступил против включения этого проекта решения в повестку дня, подчеркнув, что значительную часть населения страны составляют русские.

9 июня Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело в отношении Росликова. Как указали в ведомстве, законодатель подозревается в «оказании помощи РФ» и «разжигании национальной ненависти и вражды».

