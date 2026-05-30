Мошенники предлагают выпускникам купить пересдачу экзаменов

Мошенники начали предлагать выпускникам школ услугу по платному исправлению результатов экзаменов через якобы своего человека в комиссии, рассказал руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

Об этом Голендяев сообщил РИА Новости.

После объявления баллов мошенники обещают договориться об изменении результатов, ссылаясь на связи в региональной комиссии.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил, что во время ЕГЭ и ОГЭ мошенники могут пытаться обмануть выпускников, пользуясь их тревогой перед экзаменами.