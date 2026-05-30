Владимир Путин жестко предупредил Запад по Калининграду: есть средства, чтобы сравнять с землёй

Президент РФ Владимир Путин жестко ответил на угрозы в адрес Калининградской области. По итогам визита в Казахстан он заявил, что у России есть все средства для ответа тем, кто попытается уничтожить российские базы противовоздушной обороны. Слова главы государства лидера прозвучали во время пресс-конференции.
Поводом стал вопрос о заявлениях главы МИД Литвы Кестутиса Будриса. Тот открыто призывал НАТО наносить удары по российским объектам в Калининградской области. В частности, по базам ПВО и ракетным комплексам. В ответ на это российский лидер подчеркнул, что поступать подобным образом Западу точно не стоит.
«У Российской Федерации есть все средства сровнять с землёй всех, кто попытается это сделать», — сказал Путин.
Тогда же российский лидер подчеркнул, что Москва не угрожала и не угрожает европейским странам. Однако, по его словам, агрессия со стороны ЕС не останется без ответа.
Напомним, ранее Путин уже комментировал слова Запада о «блокаде» Калининградской области. Во время прямой линии он заявлял, что Россия будет уничтожать угрозы подобного рода. Тогда президент отдельно предупредил, что такие шаги могут привести к крупномасштабному конфликту, и все стороны должны это понимать.
Во время пресс-конференции в Казахстане Путин отдельно высказался о возможности переговоров по украинскому кризису. Он заявил, что Россия готова к ним и никогда не отказывалась от диалога. При этом, по его словам, определенные контакты сохраняются. Хотя полноформатных переговоров сейчас нет.
Тогда же глава государства заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения дает основания говорить о приближении завершения конфликта на Украине. Однако конкретные сроки он называть не стал. Путин пояснил, что на фоне продолжающихся боевых действий такие прогнозы были бы преждевременными.
В свою очередь, Москва неоднократно подчеркивала, что Россия считает мирное урегулирование конфликта на Украине предпочтительным вариантом. С соответствующим заявлением много раз выступал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.