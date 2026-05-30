Владимир Путин жестко предупредил Запад по Калининграду: есть средства, чтобы сравнять с землёй

Во время пресс-конференции в Казахстане Путин отдельно высказался о возможности переговоров по украинскому кризису. Он заявил, что Россия готова к ним и никогда не отказывалась от диалога. При этом, по его словам, определенные контакты сохраняются. Хотя полноформатных переговоров сейчас нет.