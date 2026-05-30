Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: В ЕС одобрили кандидатуру Шредера для переговоров с Россией

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 мая, рассказал, что в Европе положительно отреагировали на его заявление о кандидатуре экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера для переговоров с Москвой.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 мая, рассказал, что в Европе положительно отреагировали на его заявление о кандидатуре экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера для переговоров с Москвой.

Глава государства назвал немецкого политика предпочтительным вариантом, отвечая на вопросы журналистов 9 мая.

— Они отреагировали, реакция была. Я это заметил: была и положительная реакция, и отрицательная, но и положительная была тоже, — цитирует российского лидера РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о возможности участия главы евродипломатии Каи Каллас в переговорах. Он считает, что такой сценарий не соответствует ее интересам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, добавила, что Каллас напрасно рассчитывает на роль посредника в возможных будущих российско-европейских переговорах.

8 мая профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен отметил, что Западу нужно скорее начать переговоры с РФ, но серьезным препятствием этому становятся европейские политические элиты.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше