Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 мая, рассказал, что в Европе положительно отреагировали на его заявление о кандидатуре экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера для переговоров с Москвой.
Глава государства назвал немецкого политика предпочтительным вариантом, отвечая на вопросы журналистов 9 мая.
— Они отреагировали, реакция была. Я это заметил: была и положительная реакция, и отрицательная, но и положительная была тоже, — цитирует российского лидера РИА Новости.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о возможности участия главы евродипломатии Каи Каллас в переговорах. Он считает, что такой сценарий не соответствует ее интересам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, добавила, что Каллас напрасно рассчитывает на роль посредника в возможных будущих российско-европейских переговорах.
8 мая профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен отметил, что Западу нужно скорее начать переговоры с РФ, но серьезным препятствием этому становятся европейские политические элиты.