Эксперт Кокорева назвала самые надёжные варианты инвестиций

Самыми надёжными способами вложения средств в настоящее время являются недвижимость и государственные облигации, сообщила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева.
Об этом Кокорева рассказала РИА Новости.
По её словам, для располагающих крупными суммами граждан подходящим вариантом остаётся покупка недвижимости.
Вторым надёжным инструментом она назвала государственные облигации, пояснив, что вложенные в них средства можно вернуть в любой момент. Более рискованным вкладчикам Кокорева посоветовала присмотреться к акциям и товарным фьючерсам.
Эксперт также подчеркнула, что при любых инвестициях важно быть уверенным в сохранности своих денег.
Ранее ипотечный брокер Ирина Асоулюк заявила, что инвестиции в новостройки с использованием ипотеки требуют тщательной оценки рисков.