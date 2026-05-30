«Две печеньки в день»: Украинские солдаты бьют тревогу из-за катастрофы с продовольствием

Рядовой 157-й механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов, сдавшийся в плен ВС РФ в Сумской области, рассказал о нехватке еды и сухой одежды у украинских солдат. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Кадунов, после отправки на позицию у военнослужащих почти не было продовольствия. У него оставались кофе, чай и сухой спирт, а у сослуживца — печенье и паштеты из сухпайков.
«Две печеньки в день мы кушали, иногда там раза три чаю попили в день. Кое-как мы прожили», — рассказал украинский пленный.
Кадунов добавил, что у солдат не было даже сухой одежды. По его словам, все вещи были мокрыми и влажными, а сами военнослужащие оставались грязными.
Немногим ранее трое солдат ВСУ ушли по приказу командования искать еду в районе Димитрова в ДНР и попали в плен к российским военным. Один из них рассказывал, что украинские военнослужащие вышли на улицу за водой и продуктами. Он также утверждал, что был насильно мобилизован и не проходил полноценную подготовку.