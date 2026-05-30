FT: ЕС накажет Болгарию за дефицит бюджета

FT называет эту процедуру наказанием для страны. Болгарию подвергнут ему за то, что годовой дефицит бюджета страны увеличился до 3,5%, превысив установленный в еврозоне порог в 3%. Согласно прогнозу Еврокомиссии, в ближайшие годы дефицит бюджета Болгарии продолжит расти: до 4,1% в следующем году и до 4,3% в 2027-м. Премьер-министр страны Румен Радев и сам признавал, что ситуация в экономике — не лучшая. «В этом году дефицит будет еще больше. Мыльный пузырь лопнул. Это результат тяжелого наследия, которое досталось нам (от предшественников.— “Ъ”)»— заявил господин Радев в пятницу.