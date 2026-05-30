FT: ЕС накажет Болгарию за дефицит бюджета

Европейская комиссия на следующей неделе запустит процедуру устранения чрезмерного дефицита бюджета против Болгарии за нарушение бюджетных правил, сообщает Financial Times (FT). Это грозит Софии репутационными рисками и ростом стоимости заимствований.

FT называет эту процедуру наказанием для страны. Болгарию подвергнут ему за то, что годовой дефицит бюджета страны увеличился до 3,5%, превысив установленный в еврозоне порог в 3%. Согласно прогнозу Еврокомиссии, в ближайшие годы дефицит бюджета Болгарии продолжит расти: до 4,1% в следующем году и до 4,3% в 2027-м. Премьер-министр страны Румен Радев и сам признавал, что ситуация в экономике — не лучшая. «В этом году дефицит будет еще больше. Мыльный пузырь лопнул. Это результат тяжелого наследия, которое досталось нам (от предшественников.— “Ъ”)»— заявил господин Радев в пятницу.

Болгария вступила в еврозону всего полгода назад. Процедура чрезмерного дефицита (EDP) — это инструмент контроля ЕС, призванный следить за тем, чтобы государства-участники еврозоны не превышали лимиты по госдолгу и дефициту бюджета. Стране дается план действий по устранению чрезмерного дефицита. Если Еврокомиссия приходит к выводу, что государство, чьи расходы начинает фактически контролировать ЕС, сделало недостаточно, то его могут оштрафовать на сумму в размере 0,2% от ВВП, и продолжать это делать, пока страна не начнет принимать меры.

