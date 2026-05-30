Протесты в Нью-Джерси переросли в столкновения с полицией

Тем временем, в Службе гражданства и иммиграции США объявили о том, что иностранцы, которые планируют получить грин-карту США, теперь должны будут подавать заявление, находясь за пределами страны. Новая инициатива призвана уменьшить число случаев, когда заявители остаются в США нелегально после отказа. В ведомстве полагают, что подача документов из родной страны упростит контроль за миграцией. Иностранные студенты, туристы и временные работники обязаны покидать США по завершении срока пребывания и цели визита.