Траты на войну с Ираном истощили военные бюджеты США

Траты на войну с Ираном истощают военные бюджеты США, что приводит к отмене учений и задержке технического обслуживания. Военные лидеры США сообщили Конгрессу, что в их бюджетах на 2026 год не учтены расходы на операцию «Эпическая ярость». Хотя официальные лица администрации Трампа обсуждали необходимость дополнительного финансирования для покрытия расходов на войну в Иране, нет никаких признаков того, что Конгресс собирается выделить больше денег.