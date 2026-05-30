«Никогда не отпускаем врага»: дроноводы «Центра» рассказали об охоте на технику ВСУ

Подразделения группировки «Центр» в эти дни интенсивно громят противника в районе населенных пунктов Белицкое, Кучеров Яр, Райское и Водянское на территории ДНР. Серьезный вклад в успех вносят расчёты ударных беспилотников «Орлан-10» войск беспилотных систем 120-й гвардейской дивизии группировки морской пехоты. Корреспондент «МК» пообщался с дроноводами.
Как рассказал начальник расчета ударных дронов с позывным «Яма», главная задача — выявить скопление украинских боевиков и передать координаты в штаб. После этого наносится авиаудар с применением авиационных бомб ФАБ-500. Привлекаются истребители-бомбардировщики Су-34.
Про дрон «Орлан-10» командир говорит так: «Это хорошая рабочая лошадка. Он может достаточно долго висеть в небе, у него большая дальность полета на большой высоте порядка 3,5−4 тысяч метров. Такая высота позволяет нам работать комфортно, поскольку не все дроны противника могут подниматься на такую высоту. Может залетать далеко в тыл противника».
По его словам, с недавних пор неприятель начал применять против «Орланов» FPV-ПВО-дроны, которыми пытаются таранить наши «птички».
«Но мы уже приноровились к этому явлению. Ищем проходы, обходы. Выявляем нужные нам цели и поражаем их. Все для того, чтобы наша пехота могла спокойно работать», — отметил военный.
Для беспилотчиков, по его мнению, крайне важны скрытность и мобильность.
«Подготовку к запуску стараемся проводить в условиях лесистой местности, чтобы избежать обнаружения вражескими “птичками”. Все проходят специальное обучение. Парни способны управлять дронами, перепрограммировать, ремонтировать и собирать новые из различных деталей», — рассказал комвзвода.
Операторы беспилотников на каждый выход обязательно берут детекторы дронов, которые не только фиксируют полет дрона, но и указывает его модель.
В свою очередь, техник беспилотников «Орлан-10» с позывным «Вираж», отметил, что место взлета и посадки «Орланов» постоянно меняется. В работе расчета, подчеркивает он, дорога каждая минута, а порой и секунда.
«Даже если немного промедлишь, засуетишься, и цель уйдет. Это для нас не годится. Мы врага никогда не отпускаем. Их тяжелая техника — танки, БМП, БТР, их комплексы ПВО, станции радиоэлектронной борьбы — приоритетные для нас цели», — уточнил морпех.
Говоря об условия боевой работы, «Вираж» отмечает, что в основном длительность полета — до 8 часов. «Многое зависит от погодных условий. Но стараемся всегда отработать по максимуму», — рассказал военный.