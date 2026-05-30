Посольство: РФ даст военно-технический ответ на действия Норвегии

Россия даст военно-технический ответ на действия и планы Норвегии, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом заявили РИА Новости в российском посольстве в Осло.
Так в дипмиссии прокомментировали сотрудничество Норвегии и Франции по ядерному сдерживанию и обмену разведданными. Отдельно там указали на планы Осло разместить ударные вооружения на севере страны.
«Разумеется, такие действия и планы норвежской стороны представляют непосредственную угрозу национальной безопасности нашей страны и не останутся без адекватного военно-технического ответа, конкретные параметры которого находятся в ведении Минобороны России», — сообщили в посольстве.
В дипмиссии подчеркнули, что Москва будет реагировать именно на шаги, которые затрагивают безопасность России. Подробности возможного ответа там не раскрыли.
Напомним, НАТО усиливает военное присутствие в Арктике и на Крайнем Севере. В совместном заявлении Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США говорилось о наращивании военных возможностей, наблюдения и совместной подготовки в регионе. В России при этом отмечали, что видят активность альянса и будут исходить из собственных интересов безопасности.