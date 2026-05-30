Посольство: РФ даст военно-технический ответ на действия Норвегии

Напомним, НАТО усиливает военное присутствие в Арктике и на Крайнем Севере. В совместном заявлении Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США говорилось о наращивании военных возможностей, наблюдения и совместной подготовки в регионе. В России при этом отмечали, что видят активность альянса и будут исходить из собственных интересов безопасности.