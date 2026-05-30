Хегсет: Новая Зеландия «паразитирует» на армии США

Во время выступления глава военного ведомства сказал, что союзники США должны направлять на нужды обороны не менее 3,5% национальных расходов. Он отметил, что Вашингтон будет отдавать приоритет тем партнерам, которые «трезво оценивают ситуацию и готовы защищать свои национальные интересы». Они смогут рассчитывать на ускоренные поставки вооружений, сотрудничество в сфере промышленности и расширенный обмен разведывательной информацией.