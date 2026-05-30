Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет: Новая Зеландия «паразитирует» на армии США

Новая Зеландия тратит недостаточно средств на оборону и фактически «живет за счет американских военных», считает глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом он заявил на конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Shangri-La Dialogue, которая проходит в Сингапуре, передает TVNZ.

Новая Зеландия тратит недостаточно средств на оборону и фактически «живет за счет американских военных», считает глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом он заявил на конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Shangri-La Dialogue, которая проходит в Сингапуре, передает TVNZ.

Во время выступления глава военного ведомства сказал, что союзники США должны направлять на нужды обороны не менее 3,5% национальных расходов. Он отметил, что Вашингтон будет отдавать приоритет тем партнерам, которые «трезво оценивают ситуацию и готовы защищать свои национальные интересы». Они смогут рассчитывать на ускоренные поставки вооружений, сотрудничество в сфере промышленности и расширенный обмен разведывательной информацией.

«Тем, кто продолжает пользоваться щедростью американских налогоплательщиков, мы хотим сказать: этим временам пришел конец. Союзники, которые отказываются встать на защиту нашей коллективной обороны и внести свой вклад, столкнутся с явными изменениями в том, как мы ведем дела», — заявил господин Хегсет.

Глава Пентагона прокомментировал и недавние сообщения о планах Новой Зеландии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Такой уровень расходов Пит Хегсет назвал «нахлебничеством». Он подчеркнул, что не имеет ничего против страны, однако выразил надежду, что партнеры США активизируют усилия в оборонной сфере.

Расходы Новой Зеландии на оборону в 2026 году составят 1,23% от ВВП страны. По словам министра финансов Новой Зеландии Николы Уиллис, в этом году государство уже повысило объем расходов в этой сфере на 9%, до 3,5 млрд новозеландских долларов ($2,05 млрд).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше