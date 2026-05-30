Хегсет: Новая Зеландия «паразитирует» на армии США

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Новая Зеландия выделяет недостаточные средства на оборону и фактически «живет за счет американских военных». Как передает TVNZ, соответствующее заявление было сделано на конференции по безопасности Shangri-La Dialogue, проходящей в Сингапуре.

Источник: Reuters

В ходе выступления глава Пентагона указал, что союзники Соединенных Штатов должны направлять на оборонные нужды не менее 3,5% национальных расходов. По его словам, Вашингтон будет отдавать приоритет тем партнерам, которые «трезво оценивают ситуацию и готовы защищать свои национальные интересы». Такие страны смогут рассчитывать на ускоренные поставки вооружений, сотрудничество в промышленной сфере и расширенный обмен разведывательной информацией.

«Тем, кто продолжает пользоваться щедростью американских налогоплательщиков, мы хотим сказать: этим временам пришел конец. Союзники, которые отказываются встать на защиту нашей коллективной обороны и внести свой вклад, столкнутся с явными изменениями в том, как мы ведем дела», — заявил Хегсет.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
