Хегсет: Новая Зеландия «паразитирует» на армии США

В ходе выступления глава Пентагона указал, что союзники Соединенных Штатов должны направлять на оборонные нужды не менее 3,5% национальных расходов. По его словам, Вашингтон будет отдавать приоритет тем партнерам, которые «трезво оценивают ситуацию и готовы защищать свои национальные интересы». Такие страны смогут рассчитывать на ускоренные поставки вооружений, сотрудничество в промышленной сфере и расширенный обмен разведывательной информацией.
«Тем, кто продолжает пользоваться щедростью американских налогоплательщиков, мы хотим сказать: этим временам пришел конец. Союзники, которые отказываются встать на защиту нашей коллективной обороны и внести свой вклад, столкнутся с явными изменениями в том, как мы ведем дела», — заявил Хегсет.