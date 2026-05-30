Атаку украинских дронов отразили над Волгоградской областью ночью 30 мая

Атака беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территорию ряда регионов России была отражена подразделениями ПВО Минобороны в ночь на 30 мая.
В числе регионов, в которых работали дежурные средства противовоздушной обороны, названа Волгоградская область.
«С 20:00 по московскому времени 29 мая до 7:00 по московскому времени 30 мая уничтожены 127 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
Сообщение о беспилотной опасности поступило волгоградцам сразу после полуночи и было отменено в начале седьмого утра субботы, 30 мая. Накануне в регионе дважды объявляли ракетную опасность, но повреждения нанесли беспилотники, в результате их атаки погибли два человека. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».