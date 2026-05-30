FT: Еврокомиссия накажет Болгарию за дефицит бюджета на следующей неделе

Еврокомиссия на следующей неделе может запустить против Болгарии процедуру чрезмерного дефицита бюджета. Это произойдет всего через несколько месяцев после вступления страны в еврозону. Об этом сообщает Financial Times.
Болгария официально перешла на евро с 1 января 2026 года. До этого в стране шла широкая общественная дискуссия, а противники отказа от национальной валюты выходили на массовые митинги в Софии и других крупных городах.
«На следующей неделе Болгарию накажут за нарушение бюджетных правил всего через несколько месяцев после вступления в еврозону, что поставит правительство премьер-министра Румена Радева на путь конфронтации с Брюсселем», — пишет издание.
По словам европейских чиновников, Еврокомиссия введет в отношении Софии процедуру чрезмерного дефицита. Причиной стало то, что годовая нехватка бюджета Болгарии в прошлом году выросла до 3,5%. Это выше установленного в еврозоне порога в три процента.
Согласно недавнему прогнозу Еврокомиссии, в ближайшие годы дефицит бюджета Болгарии продолжит увеличиваться. К 2027 году он, предположительно, достигнет 4,3%.
Напомним, в конце 2025 года KP.RU писал, что Болгария с 1 января 2026 года должна перейти на евро и отказаться от лева. Тогда Reuters отмечало, что страна станет 21-м государством еврозоны. Однако внутри Болгарии этот шаг вызывал споры. Часть жителей опасалась дальнейшего углубления интеграции с Евросоюзом.