Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Еврокомиссия накажет Болгарию за дефицит бюджета на следующей неделе

Дефицит бюджета Болгарии составил уже 3,5%

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия на следующей неделе может запустить против Болгарии процедуру чрезмерного дефицита бюджета. Это произойдет всего через несколько месяцев после вступления страны в еврозону. Об этом сообщает Financial Times.

Болгария официально перешла на евро с 1 января 2026 года. До этого в стране шла широкая общественная дискуссия, а противники отказа от национальной валюты выходили на массовые митинги в Софии и других крупных городах.

«На следующей неделе Болгарию накажут за нарушение бюджетных правил всего через несколько месяцев после вступления в еврозону, что поставит правительство премьер-министра Румена Радева на путь конфронтации с Брюсселем», — пишет издание.

По словам европейских чиновников, Еврокомиссия введет в отношении Софии процедуру чрезмерного дефицита. Причиной стало то, что годовая нехватка бюджета Болгарии в прошлом году выросла до 3,5%. Это выше установленного в еврозоне порога в три процента.

Согласно недавнему прогнозу Еврокомиссии, в ближайшие годы дефицит бюджета Болгарии продолжит увеличиваться. К 2027 году он, предположительно, достигнет 4,3%.

Напомним, в конце 2025 года KP.RU писал, что Болгария с 1 января 2026 года должна перейти на евро и отказаться от лева. Тогда Reuters отмечало, что страна станет 21-м государством еврозоны. Однако внутри Болгарии этот шаг вызывал споры. Часть жителей опасалась дальнейшего углубления интеграции с Евросоюзом.

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше