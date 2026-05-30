«Пламя» из Луганска: как девочка, выросшая под обстрелами, стала бойцом СВО

Служба связана не с передовой, а с тем, что обычно остаётся за кадром, хотя без этого не работает ни одно подразделение. «Пламя» в строевом отделе (на гражданке — отдел кадров) ведёт учёт добровольцев, вносит в базу данных новых людей, исключает тех, у кого закончились соглашения, готовит данные для командования. Это не та работа, которую принято показывать, но именно она позволяет в любой момент ответить на вопрос: сколько в строю боевых единиц, кто прибыл, кто выбыл, кем можно закрыть конкретную задачу. Для неё самой важно и другое: человек, который умеет работать, может помочь большему количеству солдат, и она уверена, что сейчас делает именно это.