NYT узнала, что Трамп после совещания так и не принял решения по Ирану

Согласно попавшим в медиа сведениям, в случае подписания меморандума о взаимопонимании будет продлено действие перемирия между США и Ираном на 60 дней, запущены переговоры о ядерной программе и в течение 30 дней восстановлено судоходство в Ормузском проливе. Как сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, за это время иранская сторона должна разминировать воды пролива. Впрочем, по данным The New York Times, на это может потребоваться гораздо больше времени.