NYT узнала, что Трамп после совещания так и не принял решения по Ирану

Президент США Дональд Трамп так и не принял решения по поводу нового соглашения с Ираном, сообщил высокопоставленный чиновник администрации The New York Times.
Трамп в пятницу, 29 мая, созвал свою команду по национальной безопасности в ситуационном центре Белого дома, чтобы принять окончательное решение о соглашении, достигнутом между американскими и иранскими переговорщиками. Встреча продлилась около двух часов, пишет газета.
В администрации республиканца считают, что Вашингтон близок к сделке с Тегераном, но некоторые вопросы все еще остается решить, в том числе о разморозке средств Ирана, пояснил собеседник.
До этого Трамп объявил, что после встречи с советниками по нацбезопасности примет окончательное решение о соглашении с Ираном.
Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявил, что контакты между Ираном и США продолжаются, но «окончательного соглашения достигнуто не было». По его словам, переговоры с американской стороной сейчас сосредоточены на прекращении войны и не касаются ядерного вопроса.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон и Тегеран пока не достигли окончательных договоренностей по мирной сделке, но «очень приблизились» к ней. «Трудно сказать точно, когда президент подпишет этот меморандум о взаимопонимании и подпишет ли вообще. Мы ведем дискуссию по паре формулировок», — сказал Вэнс.
Согласно попавшим в медиа сведениям, в случае подписания меморандума о взаимопонимании будет продлено действие перемирия между США и Ираном на 60 дней, запущены переговоры о ядерной программе и в течение 30 дней восстановлено судоходство в Ормузском проливе. Как сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, за это время иранская сторона должна разминировать воды пролива. Впрочем, по данным The New York Times, на это может потребоваться гораздо больше времени.
Издание также утверждает со ссылкой на неназванного иранского чиновника, что в те же 30 дней должны быть ослаблены санкции на экспорт иранской нефти и снята морская блокада Ормузского пролива со стороны США. Однако в Вашингтоне конкретных сроков не называют и настаивают, что блокада будет сниматься постепенно, по мере восстановления коммерческого судоходства.
Трамп настаивает, чтобы Иран согласился, что у него никогда не будет ядерного оружия, а обогащенный уран должен быть изъят и уничтожен. Среди других условий — Ормузский пролив должен быть немедленно открыт без каких-либо пошлин и разминирован.
Глава Белого дома также объявил, что морская блокада иранских портов в проливе со стороны Соединенных Штатов «теперь будет снята», а застрявшие суда могут начать «возвращаться домой».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».