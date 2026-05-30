Посла РФ в Армении вызвали в Москву из-за сближения Еревана с ЕС

Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций. Это решение принято в связи с действиями армянского руководства по сближению с Евросоюзом, которые наносят ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС. О данном факте сообщили в МИД РФ.