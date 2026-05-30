Посла РФ в Армении вызвали в Москву из-за сближения Еревана с ЕС

«Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Павлович Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.