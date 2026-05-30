Трамп раскритиковал решение суда убрать его имя с вывески Кеннеди-центра

Судья постановил убрать имя Трампа из названия Центра исполнительских искусств им. Кеннеди в Вашингтоне в течение двух недель, посчитав, что учреждение должно быть посвящено «президенту Кеннеди и только президенту Кеннеди». Он также отменил решение закрыть центр на два года, чтобы провести там ремонт.