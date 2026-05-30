Трамп раскритиковал решение суда убрать его имя с вывески Кеннеди-центра

Президент США Дональд Трамп раскритиковал судью окружного суда Кристофера Купера, который запретил добавлять к названию Кеннеди-центра его имя и отменил решение закрыть учреждение на реконструкцию. Он заявил, что судье должно быть «стыдно», поскольку здание находится в плохом состоянии и «опасно». Об этом глава Белого дома написал в Truth Social.
Трамп сообщил, что приказал Министерству торговли передать Кеннеди-центр конгрессу, «чтобы они могли решить, что с ним делать». По его словам, судья Купер и «радикальные левые» предпочли бы, чтобы учреждение «умерло», чем чтобы он превратил его в «нечто, чем все могли бы гордиться».
За годы Центр им. Кеннеди потерял «сотни миллионов долларов», сказал Трамп. И он «очень гордился» тем, что взял на себя руководство убыточным учреждением.
«Пока у меня не будет возможности делать то, что я умею лучше всех, — возродить это учреждение в физическом, финансовом и художественном плане, — у меня нет никакого желания продолжать это безнадежное путешествие в “Страну грез”, — написал президент.
Он отметил, что «никогда еще не было президента Соединенных Штатов, с которым суды обращались бы так несправедливо», как с ним, но заверил, что продолжит делать все «на благо замечательного народа».
Судья постановил убрать имя Трампа из названия Центра исполнительских искусств им. Кеннеди в Вашингтоне в течение двух недель, посчитав, что учреждение должно быть посвящено «президенту Кеннеди и только президенту Кеннеди». Он также отменил решение закрыть центр на два года, чтобы провести там ремонт.
Учреждение было переименовано в Трамп-Кеннеди-центр в конце прошлого года, на его вывеску добавили имя американского лидера. До этого Трамп уволил директора центра Дебору Раттер, ряд других членов совета директоров, а сам стал новым председателем.
В феврале глава Белого дома анонсировал закрытие Кеннеди-центра на реконструкцию 4 июля, в День независимости.
