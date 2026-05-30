Игорь Кобзев и Чжао Лэцзи обсудили сотрудничество Иркутской области с Китаем

В Иркутске 30 мая состоялась рабочая встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжао Лэцзи. В мероприятии участвовали сенаторы Сергей Брилка и Андрей Чернышев, председатель Заксобрания Александр Ведерников, представители делегации КНР, правительства региона и бизнес-сообщества.

Источник: ТК Город

Приветствуя участников, губернатор подчеркнул, что встреча проходит после официального визита в Пекин Президента России Владимира Путина. В 2026 году отмечается 30-летие установления российско-китайских отношений партнёрства и стратегического взаимодействия.

Игорь Кобзев отметил, что правительство региона и Законодательное Собрание уделяют особое внимание международному сотрудничеству. Иркутская область долгие годы развивает двусторонние отношения с КНР: в 2024 году исполнилось 30 лет побратимским связям с провинцией Ляонин, действуют соглашения с провинцией Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя Монголия. Города региона установили партнёрские отношения с Пекином, Чунцином, Нинбо, Тяньцзинем и другими.

Регион продолжает расширять географию сотрудничества с Китаем. Подготовлен и проходит установленную процедуру согласования проект соглашения о сотрудничестве с провинцией Сычуань. Плодотворные региональные связи в экономической и гуманитарной сферах — это важнейшая часть отношений между странами и народами в настоящее время.

Игорь Кобзев
губернатор Иркутской области

Стороны обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической, туристической, экологической, образовательной и других сферах.

Председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи прибыл в Иркутск после Москвы, где прошли его встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и одиннадцатое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и ВСНП КНР. Обсуждалось укрепление межрегионального сотрудничества и межпарламентских связей.

