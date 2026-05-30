Игорь Кобзев и Чжао Лэцзи обсудили сотрудничество Иркутской области с Китаем

Игорь Кобзев отметил, что правительство региона и Законодательное Собрание уделяют особое внимание международному сотрудничеству. Иркутская область долгие годы развивает двусторонние отношения с КНР: в 2024 году исполнилось 30 лет побратимским связям с провинцией Ляонин, действуют соглашения с провинцией Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя Монголия. Города региона установили партнёрские отношения с Пекином, Чунцином, Нинбо, Тяньцзинем и другими.