Игорь Кобзев и Чжао Лэцзи обсудили сотрудничество Иркутской области с Китаем

Приветствуя участников, губернатор подчеркнул, что встреча проходит после официального визита в Пекин Президента России Владимира Путина. В 2026 году отмечается 30-летие установления российско-китайских отношений партнёрства и стратегического взаимодействия.
Игорь Кобзев отметил, что правительство региона и Законодательное Собрание уделяют особое внимание международному сотрудничеству. Иркутская область долгие годы развивает двусторонние отношения с КНР: в 2024 году исполнилось 30 лет побратимским связям с провинцией Ляонин, действуют соглашения с провинцией Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя Монголия. Города региона установили партнёрские отношения с Пекином, Чунцином, Нинбо, Тяньцзинем и другими.
Регион продолжает расширять географию сотрудничества с Китаем. Подготовлен и проходит установленную процедуру согласования проект соглашения о сотрудничестве с провинцией Сычуань. Плодотворные региональные связи в экономической и гуманитарной сферах — это важнейшая часть отношений между странами и народами в настоящее время.
Стороны обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической, туристической, экологической, образовательной и других сферах.
Председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи прибыл в Иркутск после Москвы, где прошли его встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и одиннадцатое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и ВСНП КНР. Обсуждалось укрепление межрегионального сотрудничества и межпарламентских связей.