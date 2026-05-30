МИД РФ вызвал посла России в Армении в Москву для консультаций

Российский посол в Армении Сергей Копыркин прибудет в Москву для проведения консультаций. Решение связано с действиями армянских властей по развитию отношений с Евросоюзом. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Павлович Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин предупреждал о последствиях возможного выхода Армении из Евразийского экономического союза. По словам президента России, такой шаг неизбежно затронет весь комплекс экономического взаимодействия между двумя странами.

