МИД РФ вызвал посла России в Армении в Москву для консультаций

«Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Павлович Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», — говорится в сообщении.
Ранее Владимир Путин предупреждал о последствиях возможного выхода Армении из Евразийского экономического союза. По словам президента России, такой шаг неизбежно затронет весь комплекс экономического взаимодействия между двумя странами.
