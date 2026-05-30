МИД РФ вызвал российского посла в Ереване на фоне планов Армении вступить в ЕС

Министерство иностранных дел России вызвало посла в Армении для консультаций в связи с планами Еревана вступить в Европейский союз. Об этом рассказало внешнеполитическое ведомство.
Как известно, Ереван заметно активизировал контакты с европейскими структурами, что вызывает растущее раздражение Москвы. Консультации с послом призваны найти пути решения относительно отдаления Еревана от РФ.
KP.RU ранее писал, что отношения между Армений и Россией переживают один из наиболее сложных периодов за последние годы. Недавно Россельхознадзор принял решение ограничить ввоз армянских огурцов и томатов в страну. Эта мера начнет действовать с 30 мая.