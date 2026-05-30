Студентам украинских вузов раздают анкеты о контрактной службе в ВСУ. Они содержат в себе вопросы о семье и отношении к смерти на поле боя. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, студентов спрашивают об отношении к службе, позиции родителей и материальном положении семьи. Также в анкетах есть пункт об отношении к гибели.
«Украинским студентам раздают анкеты о контрактной службе с 18 до 24 лет, спрашивают об отношении к службе, доходах семьи, позиции родителей и даже об отношении к смерти на поле боя», — сказал Сальдо.
Он отметил, что власти Украины рассматривают молодежь как мобилизационный ресурс. По словам губернатора, таких людей хотят «заманить, оформить и отправить на передовую».
Напомним, в январе на Украине раскрыли особенности так называемого молодежного контракта с ВСУ. Секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко заявил, что после окончания такого контракта молодых украинцев могут снова призвать как военнообязанных. Контракт рассчитан на граждан от 18 до 24 лет и не дает отсрочки после службы.