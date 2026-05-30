WSJ рассказала о секретной роли ОАЭ в войне с Ираном

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) нанесли десятки авиаударов по Ирану с первых дней войны и в течение всего дня после объявления о прекращении огня в апреле, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам собеседников, атаки скоординированы с США и Израилем, которые предоставляли разведывательную информацию. Среди целей были острова Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе, город Бендер-Аббас, нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Персидском заливе и нефтехимический комплекс Асалуйе, уточнили источники.
Некоторые из этих ударов были нацелены на иранские энергетические объекты в ответ на атаки Тегерана на нефтегазовую инфраструктуру ОАЭ. Удар по Асалуйе, нанесенный совместно с Израилем, побудил США обратиться к израильской стороне с просьбой прекратить обстрелы энергетических объектов, пишет газета.
В начале апреля Саудовская Аравия пожаловалась Соединенным Штатам на то, что атаки ОАЭ повышают риск обстрела энергетической инфраструктуры в регионе со стороны Ирана, что может привести к резкому росту цен на нефть и потрясти мировые рынки, сообщили некоторые источники. Эр-Рияд хотел, чтобы Вашингтон оказал давление на Абу-Даби.
По словам чиновников стран Персидского залива, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид был недоволен действиями наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале войны после того, как тот отказался участвовать в скоординированных военных действиях против Ирана.
Однако ОАЭ в последнее время заняли более уступчивую позицию, настаивая на дипломатических решениях конфликта, который поставил под угрозу их энергетические объекты, рассказали собеседники. Президент ОАЭ был среди лидеров, которые в начале мая в ходе телефонного разговора призвали главу Белого дома Дональда Трампа заключить мирное соглашение с Ираном.
В мае WSJ уже называла среди целей тайных ударов ОАЭ по Ирану НПЗ на иранском острове Лаван в Персидском заливе. Там произошел крупный пожар, в результате чего большая часть мощностей была выведена из строя на несколько месяцев. В Тегеране тогда заявили, что завод был атакован противником, в ответ республика нанесла удары ракетами и беспилотниками по ОАЭ и Кувейту. Иран предупреждал о «сокрушительном ответе» в случае каких-либо действий со стороны ОАЭ.
Иран обстрелял Эмираты более чем 2800 ракетами и беспилотниками — гораздо больше, чем любую другую страну, включая Израиль, отмечает издание.
