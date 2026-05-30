Посла России в Армении вызвали в Москву из-за шагов Еревана

— Посол (…) вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС, — уточнили в пресс-службе ведомства.
До этого российский президент Владимир Путин заявил, что экономические решения Еревана по сближению с Европейским союзом не испортят гуманитарные связи России и Армении.
Ранее также стало известно, что лидеры ЕАЭС разделяют позицию о необходимости проведения в Армении референдума касательно вступления страны в ЕС или продолжения ее пребывания в составе объединения.
Кроме того, СМИ писали, что Москва предупредила Ереван о готовности остановить соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и алмазов, если та продолжит процесс вступления в ЕС.
Тем временем премьер-министр республики Никол Пашинян утверждает, что Армения может получить газ за счет его транзита через территорию страны.