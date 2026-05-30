Посла России в Армении вызвали в Москву из-за шагов Еревана

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультаций в связи с шагами Еревана, которые наносят ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС. Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в МИД РФ.

— Посол (…) вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС, — уточнили в пресс-службе ведомства.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что экономические решения Еревана по сближению с Европейским союзом не испортят гуманитарные связи России и Армении.

Ранее также стало известно, что лидеры ЕАЭС разделяют позицию о необходимости проведения в Армении референдума касательно вступления страны в ЕС или продолжения ее пребывания в составе объединения.

Кроме того, СМИ писали, что Москва предупредила Ереван о готовности остановить соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и алмазов, если та продолжит процесс вступления в ЕС.

Тем временем премьер-министр республики Никол Пашинян утверждает, что Армения может получить газ за счет его транзита через территорию страны.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше