В Ульяновске обломки дрона упали на территории промзоны, никто не пострадал

В Ульяновске обломки украинского беспилотника упали на территории промзоны Заволжского района. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских. Соответствующий пост он опубликовал в личном канале в «Максе».
По словам главы региона, над Ульяновской областью были перехвачены и уничтожены два БПЛА. Еще одно место падения зафиксировали в Новоспасском районе. На местах работают спецслужбы.
«Пострадавших и повреждений имущества нет», — написал Русских.
Немногим ранее над Ульяновской областью сбили еще три беспилотника. Тогда обломки упали в Сенгилеевском и Ульяновском районах. Алексей Русских сообщал, что пострадавших не было. В регионе также напоминали жителям о запрете распространять фото и видео БПЛА, их обломков и работы ПВО.