В порту Таганрога в результате атаки беспилотников загорелся танкер

В порту в Таганроге в результате атаки БПЛА загорелись танкер и резервуар с топливом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
Пожар также произошел в административном здании. По предварительной информации, там пострадавших нет.
Однако, по предварительным данным, от попадания БПЛА в частный дом пострадали два человека.
В ходе отражения атаки сбиты БПЛА в Таганроге, Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах. В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района из-за падения обломков загорелась газовая труба в доме, повреждена крыша и остекление. Жертв и пострадавших нет. Люди эвакуированы.
В Неклиновском районе в селе Боцманово выбило стекла в двух домах. Пострадавших нет.
«В настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Будьте бдительны!» — написал губернатор.
Позже глава Таганрога Светлана Камбулова уточнила, что город подвергся массированной воздушной атаке. При попадании БПЛА в частный дом пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. Также повреждена погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар потушили. Разлива нефтепродуктов не произошло.
Об отражении атаки дронов сообщил также губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Было сбито шесть беспилотников. Никто не пострадал. «По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — уточнил Миляев.
