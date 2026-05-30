Россия вызвала посла из Армении для консультаций на фоне сближения Еревана и ЕС

29 мая пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президентов России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана в связи с подготовкой Армении к вступлению в Евросоюз. В документе говорится, что такие шаги несут серьезные риски для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Лидеры государств также призвали Ереван как можно скорее провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС.