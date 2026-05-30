Россия вызвала посла из Армении для консультаций на фоне сближения Еревана и ЕС

Министерство иностранных дел России вызвало посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультаций из-за шагов Еревана по сближению с Евросоюзом. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Посол Российской Федерации в Республике Армения С. П. Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», — указано в публикации МИД.

29 мая пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президентов России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана в связи с подготовкой Армении к вступлению в Евросоюз. В документе говорится, что такие шаги несут серьезные риски для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Лидеры государств также призвали Ереван как можно скорее провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС.

В конце 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства, которая предполагает развитие отношений страны с блоком в областях демократии и верховенства права, реформах правосудия, прав человека, социально-экономического развития. Президент России Владимир Путин заявлял, что Ереван не может состоять в двух союзах одновременно.

