Хегсет назвал отношения с Китаем лучшими за многие годы

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что отношения с Китаем стали лучше, чем за многие годы, пишет Financial Times. Однако Вашингтон продолжит оказывать давление на союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы их расходы на оборону соответствовали «историческому наращиванию военной мощи Китая».
По словам главы Пентагона, недавняя поездка президента Дональда Трампа в Пекин для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином была «поистине исторической».
«Отношения между Соединенными Штатами и Китаем лучше, чем были за многие годы», — сказал Хегсет.
Однако для поддержания «стратегической стабильности» в отношениях с КНР Соединенным Штатам и их союзникам необходимо вести переговоры «с позиции силы», что потребует от партнеров в регионе увеличения военных расходов до 3,5% ВВП, уверен он.
«Для тех стран, которые примут этот вызов, которые возьмут на себя ответственность как настоящие партнеры, выгоды будут очевидны… ускоренные продажи оружия, глубокое промышленное сотрудничество, расширенный обмен разведывательной информацией… Но тем, кто считает, что может и дальше пользоваться щедростью американских налогоплательщиков, послушайте нас сейчас: эти времена прошли», — подчеркнул министр.
Трамп в мае посещал Китай с трехдневным визитом и встречался с Си. После переговоров с ним глава Белого дома объявил о «фантастических сделках» с Пекином. В частности, он сообщил, что КНР намерена вложить «сотни миллиардов долларов» в американские компании, руководители которых сопровождали его в поездке: основатель Tesla Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг и гендиректора Apple Тим Кук.
Китай также согласился заказать 200 самолетов Boeing. Трамп назвал отношения с Китаем «фантастическими», а переговоры «очень хорошими». Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что «стабильные китайско-американские отношения выгодны миру».
Это был первый визит Трампа в Китай с ноября 2017 года и первый визит действующего президента США в КНР почти за девять лет.
