Что известно об атаке на Ростовскую область 30 мая 2026

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 30 мая 2026 года в результате воздушной атаки по Таганрогу пострадали мирные жители. Кроме того, повреждены объекты в нескольких районах региона.
Ранены мужчина и женщина.
По предварительным данным, от попадания БПЛА в частный дом ранения получили два человека — мужчина и женщина. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Как пояснила глава Таганрога Светлана Камбулова, город подвергся массированной воздушной атаке. Люди госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
В ходе отражения атаки системы ПВО уничтожили беспилотники над Таганрогом, а также в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. По уточнённой информации, всего за ночь и утро в регионе было сбито почти полсотни БПЛА. Под удар также попали Ростов-на-Дону, Сальск и ещё четыре района: Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский, Верхнедонской.
В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района обломки дрона повредили жилой дом: произошло возгорание газовой трубы, повреждены крыша и остекление. Жертв и пострадавших нет, люди эвакуированы. В селе Боцманово Неклиновского района выбито остекление в двух домах. В Сальске повреждён балкон в многоквартирном доме и склад. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
На территории порта Таганрога горели танкер, резервуар с топливом и административное здание. Пожар ликвидирован, утечки мазута нет. Как уточнила Светлана Камбулова, из-за падения обломков пострадали коммерческие предприятия, повреждения получила погрузочная инфраструктура на причале.
Оценка ущерба.
По официальным данным Минобороны РФ, в период с 20:00 29 мая до 7:00 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Отражение атаки велось над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
В Ростовской области сейчас идёт ликвидация последствий после падения обломков и попаданий БПЛА. Утром профильная комиссия приступит к обследованию объектов и оценке нанесённого ущерба.
Утром 30 мая режим беспилотной опасности в регионе был снят. Губернатор Юрий Слюсарь и глава Таганрога Светлана Камбулова просят жителей не поддаваться панике, сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и быть бдительными.