Хегсет заявил, что любая сделка с Ираном будет хорошей

Любая сделка с Ираном будет хорошей, считает глава Пентагона Пит Хегсет.
По словам министра обороны, президент Дональд Трамп проявляет терпение, чтобы убедиться, что любое мирное соглашение с Тегераном гарантирует: Иран не будет обладать ядерным оружием.
«Сегодня утром у меня была возможность поговорить с президентом Трампом. Он хотел, чтобы я еще раз подчеркнул, насколько терпелив он в стремлении к тому, чтобы любая сделка, заключенная в рамках этого исторического начинания Америки, была хорошей», — пояснил Хегсет.
«У нас по-прежнему есть глобальная обязанность обеспечить, чтобы Иран не получил ядерное оружие», — добавил он.
Накануне Трамп созвал свою команду по национальной безопасности в ситуационном центре Белого дома, чтобы принять окончательное решение по соглашению с Ираном, они просовещались около двух часов, но решение глава Белого дома так и не принял, писала The New York Times.
Американский лидер заключит только ту сделку, которая будет выгодна США и удовлетворит его «красные линии», объяснили в Белом доме, цитирует заявление CNN. «Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием», — подчеркнули в Белом доме.
Накануне представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявил, что контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, но «окончательного соглашения достигнуто не было».
