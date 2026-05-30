-Это следствие того, что у России нет «своего» кандидата в самой русофильской стране в мире. Мы волнуемся по поводу того, сместят ли прозападные силы «многостульника» или нет. Но в Сербии нет крупных пророссийских политических сил. Таких, которые могли бы подпереть Вучича с приемлемой для нас стороны. А у Евросоюза силы есть, и они хорошо организованы. Поэтому Вучич вынужден делать заявления, которые скорее удобны не русофильским силам, а прозападным.