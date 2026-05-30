Ужасный, но неизбежный: президент Сербии устал от Брюсселя и студентов

Мысли вслух сербского президента Александра Вучича продолжают обсуждаться аналитиками. Президент сообщил общественности, что скоро может последовать его отставка. И поскольку сказал он это на фоне ярких студенческих выступлений и почти сразу после очередных вердиктов комиссий из Брюсселя насчет неготовности Сербии войти в ЕС и получать финансовую поддержку, основные трактовки его слов касались влияния указанных событий на его возможное решение. И разница в версиях состояла в том, сломлен ли Вучич указанными обстоятельствами, или задумал хитрый план обхода возникших препятствий.
При этом ни одна из популярных версий развития интриги с отставкой, похоже, не предусматривала для президента отход от дел. По его собственным словам, за возможной отставкой просто последуют парламентские и президентские выборы. Причем все понимают, что первые могут привести его на премьерский пост — президентский ему все равно в третий раз подряд не получить.
Все это дополняла по умолчанию печаль по поводу возможной утраты Россией последнего искреннего друга в Европе. Хотя президентский срок действующего сербского президента в любом случае закончится через год. А его политическое кредо, с той или иной мерой сочувствия, эксперты нередко называли попыткой сидеть на нескольких стульях.
О том, кому мог предназначаться мессидж об отставке и выборах, и на что мог бы быть похож ужасный, вероятно, но все равно неизбежный конец президентства Александра Вучича, «МК» спросил у политолога, доцента Финансового университета при правительстве России Вадима Трухачева.
-Что это такое — какая-то политическая игра или реальный анонс ухода?
-Это следствие того, что у России нет «своего» кандидата в самой русофильской стране в мире. Мы волнуемся по поводу того, сместят ли прозападные силы «многостульника» или нет. Но в Сербии нет крупных пророссийских политических сил. Таких, которые могли бы подпереть Вучича с приемлемой для нас стороны. А у Евросоюза силы есть, и они хорошо организованы. Поэтому Вучич вынужден делать заявления, которые скорее удобны не русофильским силам, а прозападным.
-А чем они удобны, такие вот обещания ухода? Зачем они?
-А чтоб от него отстали. Чтобы от него отстали и дали ему доработать оставшийся год, потому что больше он выдвигаться в президенты не может.
-То есть, это скорее вариант некой политической игры, а не свидетельство того, что его всё-таки уломали и он раньше срока уходит?
-Это свидетельство и игры, и того, что он попытается сделать финт ушами, пересев снова в кресло премьер-министра, коим он был при президенте Николиче в начале десятых годов. Тем самым он продлит своё политическое существование. Хотя Запад, и прежде всего Евросоюз, это совершенно не устраивает. Вучич должен уйти — ни президентом, ни премьером он оставаться, с их точки зрения, не должен. Он проштрафился.
-То есть он все же до срока собрался уйти с поста президента в премьеры, или речь о том, чтобы он досидит свой срок?
-Всё зависит от того, насколько сильно на него будет давить Евросоюз. Но есть вариант досрочных выборов осенью, то есть он уйдёт за полгода, чтобы провести президентские и парламентские выборы.
— Ну, такой вариант он даже сам называл — он уходит и проводит пару выборов. То есть в его словах, получается, может быть не только лукавство, но и вполне возможный план.
-Его план остаться. В том или ином качестве. Может быть, как кто-то теневой, может быть, секретарь Совета Безопасности, ещё кто-то. Он очень давно руководит — сначала как премьер, затем как президент. Просто в сербском обществе накопилась от него усталость.
В Сербии плохо работают социальные лифты. Для того, чтобы куда-то пристроиться, нужно войти в сербскую Прогрессивную партию и иметь брата, свата и так далее, в рядах этой партии. От Вучича устали, лично от него. Не от политики, которую он олицетворяет — этакое многостулие сербов как раз более-менее устраивает.
-Он эту усталость ощущает? Может быть, эти его заявления отчасти реакция на настроения?
-Отчасти так. Отчасти это как бы для успокоения Евросоюза, который на него жутко давит, а отчасти это и реакция на недовольство внутри сербского общества.
-Можно ли сказать, что с уходом Вучича Россия теряет Сербию в качестве дружественной державы?
-Вучич не является пророссийским политиком. В самой пророссийской стране мира, в Сербии, нет крупного пророссийского политика, при том, что 85% сербов относятся к России положительно. Это, возможно, серьезный вопрос к нам самим. А сейчас мы Вучича называем пророссийским политиком и волнуемся, что вместо него какой-то ужас-ужас придёт. Это печальный итог.
-Получается, что, в принципе, примерно на тех же позициях может оказаться и другой политик, и в этом смысле Вучич не уникален…
-Совершенно не уникален. Учитывая, что влияние России в Сербии намного слабее, чем влияние Евросоюза, хотя бы потому, что полтора миллиона сербов работает в странах ЕС, а не в России, любой сербский политик будет больше смотреть в сторону Евросоюза, чем в сторону России, даже если он 150 раз русофил.
А что касается действительно пророссийских евроскептических сил, они там расколоты. Между ними идут раздоры. И усилий, чтоб они образовали какой-то единый блок, который бы подпирал Вучича или того, кто придёт ему на смену, судя по всему, не делается. А ЕС этим занимается, у них есть свой большой блок, а то и два. При том, что у их оппонентов кто в лес, кто под дрова. И кто-то вообще не попадает в Скупщину, а кто-то едва-едва преодолевает пятипроцентный барьер. Вот такая картина.