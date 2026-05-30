Зачем Варшаве три ядерных зонтика, и что она под ними собирается делать

Грозит ли это чем-то России? В рамках подготовки большой войны между Европой и Россией это усиливает присутствие западных держав на территории Польши, и, соответственно, обеспечивает увеличение тех сил, которые могут быть задействованы на новых театрах военных действий. Это Белорусия, Прибалтика, и это, возможно, территория России, а также, конечно, Украина, если Западная Европа напрямую решит участвовать там в боевых действиях. Конечно, ничего хорошего для России в этом нет, но в то же время в этом нет и никакой неожиданности.