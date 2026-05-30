В Крыму проверят наличие активов у релокантов, дискредитирующих Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Наличие активов у релокантов, дискредитирующих Россию, проверят в Крыму, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: © РИА Новости

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.

«Мы будем очень плотно разбираться с этим вопросом — со всеми собственниками, кто где находится. Опыт проведения национализации имущества враждебно настроенных к России иностранных граждан у нас есть. Порядок в этом вопросе надо наводить давно. Те, кто не ассоциирует себя с Россией и вредят ей — откровенные враги», — сказал Константинов.

Глава парламента назвал справедливым закон по аресту имущества релокантов, дискредитирующих Россию.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
