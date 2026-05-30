Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто

Крымский мост снова столкнулся с ограничениями. Движение по нему временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале, докладывающем о ситуации на переезде.
Как следует из сообщения, все произошло в субботу, 30 мая. Тогда движение по Крымскому мосту было остановлено. Какие-либо подробности пока не сообщаются. В частности, не называются причины перекрытия.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отмечается в сообщении.
