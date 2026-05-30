Германия и Франция начали консультации по ядерному сдерживанию

Германия и Франция приступили к запланированным консультациям по вопросу углубления взаимодействия в сфере ядерного сдерживания.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Der Spiegel, советник канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер 27 мая выехал в Париж для участия в первом раунде переговоров. К парижским консультациям присоединились представители других европейских государств. Следующий раунд германо-французских переговоров, по данным издания, состоится на территории Германии до начала летних парламентских каникул, которые стартуют 4 июля.

В марте текущего года канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон обнародовали совместную декларацию, в которой было заявлено о намерении расширить сотрудничество двух стран в области ядерного сдерживания. В документе указывается, что стороны условились «предпринять первые конкретные шаги уже в текущем году, включая участие Вооруженных сил Германии во французских ядерных учениях и совместные визиты на стратегические объекты, а также развитие обычных вооружений совместно с европейскими партнерами».

Согласно информации Der Spiegel, первое участие германской стороны в учениях «Покер» намечено на 2026 год. На начальном этапе речь идет о присутствии в статусе наблюдателя. В перспективе Бундесвер мог бы оказывать содействие, однако исключительно в тех направлениях, которые не связаны напрямую с ядерным оружием, в частности, обеспечивать сопровождение истребителями или дозаправку в воздухе.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше