Германия и Франция начали консультации по ядерному сдерживанию

В марте текущего года канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон обнародовали совместную декларацию, в которой было заявлено о намерении расширить сотрудничество двух стран в области ядерного сдерживания. В документе указывается, что стороны условились «предпринять первые конкретные шаги уже в текущем году, включая участие Вооруженных сил Германии во французских ядерных учениях и совместные визиты на стратегические объекты, а также развитие обычных вооружений совместно с европейскими партнерами».