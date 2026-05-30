Германия и Франция начали консультации по ядерному сдерживанию

Как сообщает Der Spiegel, советник канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер 27 мая выехал в Париж для участия в первом раунде переговоров. К парижским консультациям присоединились представители других европейских государств. Следующий раунд германо-французских переговоров, по данным издания, состоится на территории Германии до начала летних парламентских каникул, которые стартуют 4 июля.
В марте текущего года канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон обнародовали совместную декларацию, в которой было заявлено о намерении расширить сотрудничество двух стран в области ядерного сдерживания. В документе указывается, что стороны условились «предпринять первые конкретные шаги уже в текущем году, включая участие Вооруженных сил Германии во французских ядерных учениях и совместные визиты на стратегические объекты, а также развитие обычных вооружений совместно с европейскими партнерами».
Согласно информации Der Spiegel, первое участие германской стороны в учениях «Покер» намечено на 2026 год. На начальном этапе речь идет о присутствии в статусе наблюдателя. В перспективе Бундесвер мог бы оказывать содействие, однако исключительно в тех направлениях, которые не связаны напрямую с ядерным оружием, в частности, обеспечивать сопровождение истребителями или дозаправку в воздухе.