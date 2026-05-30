250 лет спустя: эпоха Трампа переписала формулу американского патриотизма

Ожидается, что за 250-летний юбилей столицу посетят до 50 миллионов человек, а количество бронирований отелей на выходные 4 июля превысит прошлогоднее. Конечно, Трамп может надеяться, что празднование на широкую ногу повысит его рейтинг одобрения в преддверии ноября (хотя он заявил: «Меня не волнуют промежуточные выборы»). На заседании Кабинета министров, отмахиваясь от опасений, что непопулярная операция против Ирана повлияет на Республиканскую партию, он отметил: «У Ирана не может быть ядерного оружия. Я делаю это для всего мира».