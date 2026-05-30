250 лет спустя: эпоха Трампа переписала формулу американского патриотизма

Вашингтон готовится к 250-летию независимости Соединенных Штатов, но помимо традиционных парадов и фейерверков готовится и нечто неслыханное: Южную лужайку Белого дома застраивают ареной для боёв без правил. Президент США Дональд Трамп, рассматривающий полувековой юбилей как личный политический актив, создал специальный комитет, привлёк корпоративных спонсоров и провёл финансируемый из бюджета митинг с призывами к «подавляющему насилию». Однако страна, где 59 процентов граждан считают, что её лучшие дни остались в прошлом, встречает эти планы не единодушием, а бойкотом артистов, исками организаций и вопросом: чей день рождения празднуется на самом деле?
Четвёртого июля 2026 года независимости Соединенных Штатов Америки исполнится 250 лет, а президенту США Дональду Трампу 14 июня будет 80 лет. Сейчас строительные краны над Белым домом собирают арки для турнира UFC — президент проведёт бои смешанных единоборств на газоне своей резиденции в день собственного юбилея. По Национальной аллее проедут болиды, а двухнедельная ярмарка в центре столицы должна была собрать звёзд 1990-х.
За фасадом помпезных торжеств скрывается глубокая институциональная борьба. Законом учреждённая двухпартийная комиссия America250, планировавшая юбилей больше десяти лет, оказалась отодвинутой в тень частной структурой Freedom250. Администрация заключает контракты без торгов с фирмами, замешанными в организации митинга 6 января 2021 года, угрожает институту финансированием из-за «неподобающей идеологии» и чеканит памятные монеты с профилем Трампа.
Но главное — не в скандалах и даже не в деньгах. Главное в том, что американцы, согласно опросам, впервые за долгое время не уверены: объединяет их этот праздник или разъединяет. Для одних битвы на Южной лужайке — идеальное воплощение «духа свободы», для других — циничный фарс.
Бетон тестостерона.
Строительные работы в Белом доме давно перестали быть новостью. Президент США Дональд Трамп продвигает возведение своего вызывающего споры бального зала, но на Южной лужайке начала формироваться принципиально иная мегастройка. Там создаётся арена для грандиозного зрелища по смешанным единоборствам. 14 июня президент проведёт свой любимый турнир прямо у портика резиденции.
Матч UFC для четырех тысяч приглашённых состоится в день 80-летия Трампа. Президент называет это совпадением (да-да, точно так же, как и прошлогодний военный парад в день его 79-летия). Генеральный директор UFC и ярый сторонник президента Дана Уайт рассказывал, что идея исходила лично от Трампа: «Мы должны устроить драку в Белом доме. Я думаю, это было бы здорово — провести мероприятие в честь 250-летия Америки».
На фоне южного портика демонстрация мужской спортивной доблести становится знаковым событием в рамках празднования 250-й годовщины подписания Декларации независимости (4 июля 1776 года). Но сомнений нет лишь в одном: президент планирует юбилей нации в рамках своего движения «Сделаем Америку снова великой».
Жаркое лето Трампа.
По улицам города пройдут гонки. Две недели в Национальном торговом центре продлится ярмарка. Организаторы обещают 33-метровое колесо обозрения, игры, родео и павильоны всех 50 штатов. На сцене должны выступить «легендарные музыканты 90-х».
Хотя чемпионат мира по футболу FIFA официально не приурочен к 250-летию, он привлечёт миллионы болельщиков, в том числе в фан-зону в Вашингтоне. Осенью состоятся соревнования по лёгкой атлетике среди старшеклассников под названием «Игры патриотов». А 22−23 августа улицы столицы превратятся в гоночную трассу.
Но, пожалуй, самым смелым ходом стала информация о том, что чиновники администрации настаивали: ведомство, ответственное за печать денег, должно разработать купюру номиналом в 250 долларов с портретом президента. Министр финансов Скотт Бессент уже демонстрировал изображение предлагаемой банкноты в Белом доме.
Вообще, борьба за то, как праздновать 250-летие, назревала давно. Уже более десяти лет двухпартийный орган America250, уполномоченный Конгрессом, занимался планированием торжеств. Но президент захотел вмешаться в своем стиле.
Первоначально Белый дом назначил бывшего продюсера американского телеканала Ариэля Абергеля исполнительным директором America250. Но когда политик был отстранён из-за скандала с публикациями в социальных сетях, Трамп создал собственный орган — Freedom250, который будет финансироваться и спонсорами.
Указ Трампа также восстановил действие документов его первой администрации о создании Национального сада американских героев — парка скульптур, увековечивающего память 250 исторически значимых американцев. Белый дом заявил, что сад будет посвящён «американскому героизму» после того, как десятки памятников (включая президентам и отцам-основателям) были свергнуты или разрушены.
Документ также восстановил порядок защиты американских памятников, мемориалов и статуй от вандализма. Министерство внутренних дел ищет 10 миллиардов долларов на благоустройство федеральных земель вокруг Вашингтона. При этом контракты заключаются без торгов — со ссылкой на «срочное исключение» из-за желания Трампа завершить работы к 4 июля. Речь идёт, в частности, о ремонте зеркального бассейна мемориала Линкольна.
Однако историки настроены скептически. Автор книги о праздновании двухсотлетия в 1976 году Мю Рымша-Павловска поясняет: «Трамп изменил распорядок дня, сделав акцент на зрелищности. Это не оставило времени для размышлений. В идеале смысл любого празднования годовщины Американской революции — задуматься о промежутке между ними: что было достигнуто и над чем ещё предстоит работать. На поминках должно быть много людей, и вы можете праздновать, но элемент размышления обязателен. Однако для многих в Соединённых Штатах сейчас это не праздничный момент».
Трамп же настаивал на том, чтобы выборы 2020 года (когда выборы, по его словам, «украли») помешали ему отпраздновать 250-летие раньше.
«Хорошо то, что, когда они жульничали на выборах, они заставили меня ждать четыре года. И поскольку я ждал, я получил 250 год, я получил Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (2028) и чемпионат мира по футболу (2026)», — хвастался Трамп.
Молитвы с Трампом.
Кульминацией подготовительного этапа стало мероприятие «Повторное посвящение 250» — молитвенное собрание в Национальном торговом центре в мае. Организаторы заявили, что оно вновь провозгласит Америку «единой нацией под властью Бога». Со сцены в тени монумента Вашингтона провозглашали: «Мы приветствуем Иисуса в этом месте!».
Среди выступавших — спикер Палаты представителей Майк Джонсон, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Последний, как ни странно, использовал молитвенную службу, чтобы попросить Бога о «подавляющем насилии против врагов» в операции США против Ирана. Трамп обратился к присутствующим по видеосвязи.
Религиозное мероприятие вызвало шквал критики. Правозащитник Роберт Вайсман назвал его «насмешкой над разделением церкви и государства».
«Этот самопровозглашённый день благодарения подрывает лучшие американские традиции — инклюзивность и разнообразие», — заявил он. Контрпротесты организовали «Верующая Америка» (выступающая против христианского национализма) и фонд «Свобода от религии», нанявшие грузовик с экраном и призывом «праздновать демократию, а не теократию».
Администрация заключила контракты на празднование с компанией, которая организовала митинг Трампа 6 января 2021 года, за которым последовало нападение на Капитолий. По данным, организация получила федеральные контракты на сумму не менее 13 миллионов долларов. По периметру мероприятия религиозные группы раздавали литературу, в том числе антикатолическую.
Если духовный аспект вызывает споры, то материальный провоцирует скандалы. На заседании Кабинета министров каждому члену правительства вручили ярко-красную бейсболку за 55 долларов. На кепках вышиты гора Рашмор, белоголовый орёл, статуя Свободы и Колокол Свободы.
По данным наблюдательной группы, с момента вступления Трампа в должность в его магазине представлено более 600 товаров: «Это беспрецедентный уровень монетизации президентства даже по меркам первого срока самого Трампа». Так с момента инаугурации президент заработал не менее 1,4 миллиарда долларов, а его общее состояние выросло примерно до 6,5 миллиардов, что почти втрое больше, чем в 2024 году.
Бойкотный бит.
Все не так спокойно с юбилейными мероприятиями. Проблемы начались, когда организаторы Freedom250 объявили состав музыкальных исполнителей. Рэпер Young MC написал в соцсетях, что «проинформировал агентов об отказе выступать». Morris Day заявил категоричное «Нет», участник Milli Vanilli выразил шок от того, что его имя использовали без согласования.
Самым громким стало выступление Мартины Макбрайд. Кантри-певица, чей хит «Independence Day» давно стал негласным гимном 4 июля, написала: «Мне была предоставлена возможность выступить на беспартийном мероприятии, но это оказалось заблуждением. Я задала много вопросов, меня заверили, что это честное торжество для всех 50 штатов».
Вокалист Фридом Уильямс записал видео, где отказывается выступать на Дне Независимости: «Я не поддерживаю Трампа. Мне плевать на него. Я знаю, какую анархию он создаёт. Но в тот день, когда я позволю им указывать мне, что делать, я умру». Брет Майклс написал о «трудном решении отказаться» из-за угроз в адрес его семьи и съёмочной группы.
Плотина и артефакты.
На плотине Гувера уже зажглись красные и синие огни в честь Дня памяти и 250-летия. Руководители округов, штатов и регионов собрались вместе, чтобы почтить память павших и начать летнее празднование. Комиссар округа Кларк Джим Гибсон назвал плотину «чудом, когда она была построена, и чудом сегодня».
Тем временем готовится экспозиция из 30 артефактов, выбранных из 150 миллионов экспонатов. Куратор Абир Саха потратил на проект более двух лет. Среди них: маленький письменный стол красного дерева с чернильными пятнами (за ним Джефферсон писал Декларацию), плакат с текстом Фредерика Дугласа «Цветные, к оружию!», распечатка речи Мартина Лютера Кинга-младшего «У меня есть мечта», футболка Роберто Клементе, электрическая лампочка Эдисона 1879 года, компонент мэйнфрейма ENIAC (первый электронный компьютер), летный костюм Амелии Эрхарт и бледно-голубая куртка Салли Райд — первой американской женщины в космосе. Было отмечено, что единственным признаком нынешней администрации стал значок избирательной кампании «Трамп-Вэнс» и список современных президентов от обеих партий. Абир подчеркнул: отбор артефактов прошёл без какого-либо политического вмешательства.
Портрет нации.
Пока президент раздаёт автографы на кепках, опросы рисуют мрачную картину: 59 процентов американцев уверены, что лучшие дни страны остались в прошлом. А только 41 процента чувствуют «крайнюю гордость» за то, что они американцы, из них 17 процентов — «очень гордятся». Мартовское исследование показало: национальные праздники — один из немногих моментов, когда американцы чувствуют связь друг с другом. Но 58 процентов настаивают, что в праздновании должны звучать как исторические успехи, так и неудачи.
Более 80 процентов опрошенных заявили, что для того, чтобы быть американцем, важно «одинаково относиться к людям любого происхождения» и «верить в свободу, справедливость и равенство».
Исследователь американской идентичности Тед Джонсон пояснил: «Годовщина стала почти такой же спорной, как и любой другой вопрос в стране, из-за того, насколько мы разделены по поводу политики и мнения президента. Если президент не нравится, будут подшучивать и называть это нелепым фарсом. Но если они MAGA или им нравится Трамп, они подумают, что это идеальный способ прославить американскую культуру».
Ожидается, что за 250-летний юбилей столицу посетят до 50 миллионов человек, а количество бронирований отелей на выходные 4 июля превысит прошлогоднее. Конечно, Трамп может надеяться, что празднование на широкую ногу повысит его рейтинг одобрения в преддверии ноября (хотя он заявил: «Меня не волнуют промежуточные выборы»). На заседании Кабинета министров, отмахиваясь от опасений, что непопулярная операция против Ирана повлияет на Республиканскую партию, он отметил: «У Ирана не может быть ядерного оружия. Я делаю это для всего мира».