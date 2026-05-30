Какие возможности перед Казахстаном открываются после госвизита Путина

Государственный визит Владимира Путина в Казахстан, Евразийский экономический форум в Астане и заседание Высшего Евразийского экономического совета фактически превратили столицу Казахстана в главную переговорную площадку Евразии, полагает Алибек Тажибаев.
Но важно здесь не только то, какие вопросы обсуждались, а то, как именно Казахстан использовал этот политический момент.
Эксперт отмечает, что долгое время основные решения формировались в Москве, а остальные столицы затем встраивались в уже заданную рамку. Теперь Астана эту модель последовательно меняет. Казахстан всё меньше выступает просто принимающей стороной и всё больше — государством, которое само формирует повестку, задаёт язык дискуссии и предлагает своё видение будущего ЕАЭС.
Особенность нынешней ситуации в том, что сразу три крупных события были собраны в один политический пакет: государственный визит Путина, Евразийский экономический форум и заседание ВЕЭС. Обычно такие форматы разводят по времени и пространству, чтобы не перегружать повестку и снизить политическую чувствительность. В Астане, напротив, решили сконцентрировать максимум смысла в одной точке.
Казахстан показал, что может быть площадкой, где одновременно решаются и двусторонние вопросы с Россией, и многосторонние задачи всего евразийского объединения.
«В этом смысле председательство Казахстана в органах ЕАЭС перестаёт выглядеть как формальная ротация и превращается в реальный инструмент влияния. В Астану приехали не просто к партнёру по союзу, а к государству, которое предлагает свою архитектуру диалога», — отметил Тажибаев.
Обратил внимание эксперт на выбор тем для Евразийского экономического форума. Казахстан сознательно сместил акцент в сторону цифровой трансформации, экономики доверия и развития сухопутных транспортных коридоров.
«Для Казахстана цифровая повестка — это способ решать сразу несколько задач. С одной стороны, она помогает снижать зависимость от внешних шоков и санкционных ограничений, создавая более прозрачную и предсказуемую среду для торговли внутри ЕАЭС. С другой — усиливает роль страны в логистике между Китаем, Россией, Центральной Азией, Европой и Ближним Востоком», — отметил Тажибаев.
Он считает, что здесь искусственный интеллект в таможенном администрировании, цифровые коридоры и единые сервисы для бизнеса — это будущая инфраструктура евразийской экономики. И Казахстан здесь претендует быть не просто транзитной территорией, а полноценным оператором новых континентальных связей.
Отметил Тажибаев еще один вопрос форума — о будущем Армении в ЕАЭС.
«Для союза это, по сути, первый случай, когда один из участников открыто декларирует курс на сближение с Евросоюзом, оставаясь при этом частью евразийского проекта. Политически тема сложная: слишком жёсткая реакция может создать опасный прецедент, слишком мягкая — размыть сам смысл интеграционных обязательств», — сказал он.
Тажибаев полагает, что Казахстан оказывается в роли спокойного и умеренного модератора.
С одной стороны, Астана традиционно исходит из принципа невмешательства во внутренние политические решения партнёров и не заинтересована в драматизации ситуации. С другой — Казахстану важно, чтобы ЕАЭС оставался рабочим экономическим союзом, а не формальной конструкцией без реального содержания. Поэтому для Астаны логично переводить разговор из эмоциональной плоскости в практическую: какие форматы участия возможны, какие обязательства являются принципиальными, а где допустимы гибкие решения.
«Важно и то, что подобная дискуссия проходит не в Москве, а в Астане. Для Еревана это более нейтральная площадка, для Москвы — возможность вести разговор без излишней демонстрации давления, для других стран союза — шанс проговорить собственные опасения и ожидания. Казахстан, принимая на себя роль хоста, показывает, что готов быть не только бенефициаром интеграции, но и ответственным посредником в её сложные моменты», — подчеркнул эксперт.
Также Алибек Тажибаев напомнил, что впереди Петербургский международный экономический форум, где страной-гостем объявлена Саудовская Аравия.
«Для Москвы это возможность показать, что её международная экономическая повестка не ограничивается ЕАЭС и СНГ, а выходит на более широкий контур — исламский мир, Ближний Восток, Азию и страны глобального Юга», — сказал он.
Для Казахстана Тажибаев также видит окно возможностей. С одной стороны, республика сохраняет особые отношения с Россией и объективно заинтересована в работоспособности ЕАЭС как рынка, пространства кооперации и логистической связности. С другой — Казахстан активно развивает отношения с арабскими монархиями, Турцией, странами Юго-Восточной Азии и другими центрами силы.
Чем шире Казахстан встроен в разные международные направления, тем ценнее он становится как партнёр внутри самого ЕАЭС, подчеркнул Тажибаев.
«При этом для Казахстана принципиально важно, чтобы евразийская интеграция воспринималась не только как политический или геополитический проект, а как реальный инструмент развития. Союз должен давать понятные преимущества: промышленную кооперацию, новые производственные цепочки, цифровую инфраструктуру, транспортные коридоры, доступ к рынкам и совместные проекты с высокой добавленной стоимостью», — отметил он.
В противном случае внутри Казахстана неизбежно будет усиливаться вопрос о цене участия в интеграционных форматах и о возможных альтернативных траекториях.
«Поэтому Астана сегодня фактически предлагает перезапустить разговор о смыслах ЕАЭС. Не через лозунги и политические декларации, а через прагматичную повестку: технологии, производство, логистика, доверие и конкретная выгода для бизнеса и граждан», — считает эксперт.
По его мнению, прошедшие мероприятия — это проверка того, насколько Казахстан готов стать самостоятельным центром формирования региональной повестки.
«Теперь главное — не упустить этот момент. Дипломатический успех и символический статус Астаны как главной переговорной площадки Евразии нужно перевести в конкретные экономические проекты, логистические решения, цифровые платформы и понятные выгоды для бизнеса и граждан», — заявил он.
Если это получится, «астанинская неделя» с визитом Путина, форумом и саммитом войдёт в историю как момент, с которого начался новый этап роли Казахстана в Евразии, резюмировал он.