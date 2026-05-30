Делегация Северной Кореи примет участие в ПМЭФ

Делегацию возглавляет министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чон Хо. 29 мая представители республики выехали из Пхеньяна в Белоруссию, где примут участие в международной выставке «Белагро-2026».
После завершения мероприятий в Минске северокорейская делегация отправится в Санкт-Петербург на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. По данным организаторов, участие в нем подтвердили представители 130 стран и территорий.
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше