Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегация Северной Кореи примет участие в ПМЭФ

Экономическая делегация КНДР посетит Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Источник: Коммерсантъ

Делегацию возглавляет министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чон Хо. 29 мая представители республики выехали из Пхеньяна в Белоруссию, где примут участие в международной выставке «Белагро-2026».

После завершения мероприятий в Минске северокорейская делегация отправится в Санкт-Петербург на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. По данным организаторов, участие в нем подтвердили представители 130 стран и территорий.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше