Глава МИД Германии пригрозил России

Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о намерении Европы дать коллективный ответ России в связи с падением беспилотного летательного аппарата на территории Румынии. «Мы ответим на эти действия России единым фронтом», — приводит его слова издание Rheinische Post. Дипломат также отметил, что европейские страны продолжат оказывать решительную поддержку Украине.
Ранее, в пятницу, Министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник упал на крышу жилого дома в городе Галац, в результате происшествия пострадали два человека. Румынские власти возложили ответственность за инцидент на Россию, однако не представили соответствующих доказательств. Как уточняется, военные Румынии не осуществили перехват дрона, хотя отслеживали его с помощью радиолокационных систем.
В тот же день президент России Владимир Путин высказал предположение, что в данном случае, вероятно, речь идет об украинском беспилотнике, который отклонился от курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) либо вследствие несовершенства технических характеристик.