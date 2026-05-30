Путин пошутил о содержании своей программной речи на ПМЭФ-2026

Президент Владимир Путин не раскрыл содержания своей программной речи, с которой он выступит на Петербургском международном экономическом форуме. На вопрос журналистов, о чём он будет говорить, он ответил шуткой.
После завершения программы государственного визита в Казахстан представители СМИ спросили главу государства, какие темы он собирается поднять на Форуме.
Давайте сейчас говорить об этом не будем, а то вы сами не приедете, вам всё заранее будет ясно, неинтересно слушать.
Напомним, ПМЭФ-2026 пройдёт в Петербурге с 3 по 6 июня. Накануне стало известно, что в нём примет участие экономическая делегация Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Также прошла информация, что участники Евразийского экономического союза планируют направить на ПМЭФ большие делегации, а его главным гостем форума станет страна-наблюдатель ЕАЭС.