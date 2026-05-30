Зеленский ввел санкции против 31 компании из России, СНГ и ОАЭ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 16 граждан России и 31 компании из РФ, Белоруссии, ОАЭ, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. Рестрикции распространились на предприятия ВПК, производителей РЭБ, компании по добыче нефти, газа и золота, сообщается на сайте Зеленского.

Источник: Reuters

Он подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) относительно синхронизации санкций с решениями Европейского союза. Синхронизация санкций Евросоюза в рамках 20-го пакета охватывает 120 человек и организаций и вводит экономические санкции, направленные на ключевые секторы российской экономики. Часть из них уже находится под санкциями Украины.

Решение касается еще 16 граждан России и 31 компании из России, Белоруссии, ОАЭ, Киргизии, Казахстана, Узбекистана. Среди физических лиц — руководители российских стратегических предприятий, бюджетных учреждений, подразделений российской армии. Также в список вошли предприятия российского ВПК, производители РЭБ, программного обеспечения и компонентов для дронов, компании по добыче нефти, газа и золота.

