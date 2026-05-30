По ее словам, она вместе со всеми ожидает предложений по реформе мобилизации от минобороны Украины, называя процесс очень сложным.
«Он будет очень болезненным для тех, кто сегодня в розыске, но у нас просто нет других выходов. Если человек не хочет по-хорошему, а нужно попробовать по-хорошему, тогда государство должно применять свои санкции, свои меры принуждения для того, чтобы человек дошел до военной службы», — сообщила Бобровская.
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко 8 мая заявил, что на Украине из-за проблем с мобилизацией хотят переименовать территориальные центры комплектования (так на Украине называют военкоматы) в «Офисы призыва». Министр обороны Украины Михаил Федоров в феврале заявлял, что в стране планируется реформа мобилизации. По его словам, сегодня военкоматы ассоциируются не с защитой государства, а с коррупцией и безнаказанностью.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.